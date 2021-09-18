Nişantaşı Eczanesi düzenlenen törenle açıldı

22. Gün Mahallesi Üzerinde Bulunan Nişantaşı Eczanesinin Açılışına Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, MHP Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Başkonuş Yaylası İşletmecisi Aslı Erdoğanyılmaz, Alfi Çörek Ve Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli, Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli. Ve Çok Sayıda Davetli Katıldı.

Açılış kurdelasının ardında Eczacı Betül Zabun Kenger, katılımcılara eczaneyi gezdirerek bilgiler verdi.



Nişantaşı Eczanesinin Açılışına katılan kent protokolü hayırlı olsun dileklerini aksu haber aracılığıyla ilettiler.