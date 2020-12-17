O Eşek İzmir yolcusu!

İlçeye bağlı Horhor Mahallesi Çevirme mezrasında sahibi B.U. ‘nun işkence ettiği eşek, geçici barınma için emanet edildiği Ecrin Güler’in evinden alınarak çiftliğe götürülmek üzere İzmir’e doğru yola çıktı.

Yaşadığı o kötü anları unutabilmesi için Ecrin’in şefkatle ilgilendiği ve adını Şanslı koyduğu eşek, Ankara’dan gelen gönüllü Erol Üstün’ün aracına, hayvan severlerin de yardımları ile bindirildi. Ecrin Şanslı’yı son kez okşayıp vedalaştı.

Eşeği İzmir’e götürmek üzere Ankara’dan Elbistan’a giden hayvan sever Erol Üstün, uzun bir yolculuğun ardından Şanslı’nın İzmir’deki çiftliğe teslim edileceğini söyledi.

Kısa süreliğine de olsa işkenceye uğrayan eşeğin bakımını üstlenen Ecrin Güler bütün insanlara, sevmeseniz dahi kötü davranmayın çağrısında bulundu.

Eşeği götürüldüğü çiftlikte ziyaret edeceğini ifade eden Güler: “ Gideceği için üzülüyorum ama diğer yandan da orada daha iyi koşullarda bakacakları için mutluyum. Onu görmeye gideceğim. Hayvanlara şiddet uygulamayalım, onları sevelim, sevmeseniz de onlara vurmayın.” diye konuştu.