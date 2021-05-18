O grup yolunda sona gelindi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Onikişubat ilçesine bağlı Rahmacılar – Döngele –Yenicekale grup yolunda genişletme, dolgu ve sathi kaplama çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin toplamda 5 kilometrelik arter üzerinde gerçekleştirmiş olduğu genişletme, dolgu ve sathi kaplama çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar tamamlandığında Rahmacılar – Döngele – Yenicekale grup yolunun genişliği 10 metreye çıkmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında yolun dar olması sebebiyle araç geçişlerinde yaşanan sorunun ortadan kaldırılması hedefleniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “2021 Ulaşım Yatırımları kapsamında öncelik sırasına aldığımız bölgelerde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bölge ulaşımı açısından önemli bir konumda olan Rahmacılar – Döngele – Yenicekale grup yolunda genişletme ve sathi kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Tüm ilçelerimizde ve mahallelerimizde yollarımızı yenilemeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.