Ödüllü Logo Tasarım Yarışmasında Süre Uzadı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin önemli turizm değerleri Yedikuyular ve Yeşilgöz’ün markalaşmasına yönelik düzenlenen ödüllü logo tasarım yarışması 15 Kasım Pazartesi tarihine kadar uzatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.11.2021, 19:08
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ödüllü logo tasarım yarışması başvuruları devam ediyor. Şehrin iki önemli turizm değeri Yedikuyular Kayak Merkezi ve Yeşilgöz Mesire Alanı’na yönelik olarak düzenlenen yarışmalarda son başvuru tarihi 15 Kasım Pazartesi tarihine kadar uzatıldı. Her iki turizm tesisi için de hazırlanabilecek logolarda birinciler 5 bin TL, ikinciler 4 bin TL ve üçüncüler ise 3 bin TL ile ödüllendirilecek. Mansiyon ödüllerinin de 1.000 TL olarak belirlendiği yarışmalarla ilgili detaylı bilgiler Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yer alıyor https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2021/10/28/odullu-yedikuyular-ve-yesilgoz-logo-tasarim-yarismasi
Namaz Vakti 01 Kasım 2021
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|11
|9
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|9
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|10
|9
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|11
|9
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|O
|P
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|27
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|11
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|23
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|11
|22
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|11
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|10
|17
|7. Tuzlaspor
|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|10
|14
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|10
|13
|10. Boluspor
|10
|12
|11. Samsunspor
|10
|12
|12. Bursaspor
|9
|11
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
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|9
|7
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|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
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|22
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|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|11
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
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|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
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|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Cádiz
|12
|9
|18. Granada
|10
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|12
|6
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