Öğretmenler Gününe özel kampanya Hasırcıoğlu Avm’de!

Kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunarak müşterilerinin yüzünü güldüren Hasırcıoğlu AVM Kahramanmaraş’ta farklı bir kampanya yaparak öğretmenler gününe özel 24 ay varan taksit seçeneği sunuyor.

Kurucusu emekli öğretmen olan Hasırcıoğlu AVM bu kapsamda öğretmenler gününe sayılı günler kala tüm ürünlerde 24 aya varan taksit kampanyası başlattı. Öğretmenlere hediye olarak ilk taksiti Hasırcıoğlu AVM kendisi ödeyecek.

Hasırcıoğlu AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hasırcıoğlu, “öğretmenlerimize özel yapmış olduğumuz kampanyayı mutlaka değerlendirmelerini isterim. Hediye olarak bizlerde ilk taksiti kendimiz ödeyeceğiz” diye konuştu.