Öğretmenler Gününe özel kampanya Hasırcıoğlu Avm’de!
Kahramanmaraş’ın en kapsamlı alışveriş merkezlerinde biri olan Hasırcıoğlu AVM müşterilerine birbirinde uygun kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.11.2021, 15:17 20.11.2021, 15:23
Kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunarak müşterilerinin yüzünü güldüren Hasırcıoğlu AVM Kahramanmaraş’ta farklı bir kampanya yaparak öğretmenler gününe özel 24 ay varan taksit seçeneği sunuyor.
Kurucusu emekli öğretmen olan Hasırcıoğlu AVM bu kapsamda öğretmenler gününe sayılı günler kala tüm ürünlerde 24 aya varan taksit kampanyası başlattı. Öğretmenlere hediye olarak ilk taksiti Hasırcıoğlu AVM kendisi ödeyecek.
Hasırcıoğlu AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hasırcıoğlu, “öğretmenlerimize özel yapmış olduğumuz kampanyayı mutlaka değerlendirmelerini isterim. Hediye olarak bizlerde ilk taksiti kendimiz ödeyeceğiz” diye konuştu.
Namaz Vakti 20 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Athletic Bilbao
|13
|19
|8. Osasuna
|13
|19
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|14
|7
|20. Getafe
|13
|6