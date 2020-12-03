Onikişubat Belediyesi, Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi

Meclis toplantısında şu gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.

İlanen duyurulur.

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi.

2- Belediyemizin Kahramanmaraş Kültür ve Tanıtım Vakfına Kurucu Üye olması teklifi.

3- Mülkiyeti belediyemize ait Beşen Mahallesi 216 ada 15 nolu parselde kayıtlı 1696,96 metrekare tam taşınmazın alt katı lojman üst katı ise camii olarak kullanılması için Diyanet İşleri Başkanlığı adına Onikişubat İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi.

4- Belediyemize ait olan hisseli ve tam parsellerde kayıtlı taşınmazların satışının yapılması için encümene yetki verilmesi teklifi.

5- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi teklifi.

6- Dilek ve temenniler.

7- Kapanış.