Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu ihalesi yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,ulaşım yatırımları kapsamında yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Onikişubat ilçesinde yapımı gerçekleştirilecek olan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu projesinin ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen ihalede teklif veren firmalar yerini aldı. Proje kapsamında 210 metrelik köprü ve 4 kilometrelik bulvar inşa edilecek.

Ulaşımı Kolaylaştıracak

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan ihalesi yapılan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu ihalesine ilişkin, “Köprü ve bağlantı yolunun yapılmasıyla birlikte 22 kilometre toplam uzunluğa sahip yolumuz, 12 kilometre kısalacak. Proje kapsamında 210 metrelik köprü ve 4 kilometrelik bağlantı yolu inşa edilecek. Yüklenici firmanın belirlenmesinin ardından kısa süre içerisinde çalışmalar başlayacak. Şehrimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.