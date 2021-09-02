Otomobil hırsızlarının yakalanma anı kameralara yansıdı

Elbistan’da Kümbet Mahallesi Mohaç Caddesi üzerinde Mehmet Y.’ye ait otomobili çalan hırsızlar polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, çalıştığı iş yerinin arka caddesine park ettiği 46 DT 325 plakalı otomobilin yerinde olmadığını fark eden Mehmet Y. 155’i arayarak ihbarda bulundu.

Mobese kayıtlarını inceleyen polis, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarıyla da otomobilin izini sürdü.

Şüphelilerin küçük sanayi sitesinde olabileceği ihtimalini değerlendiren polis kısa süre içerisinde çalınan otomobile ulaştı.

Polisi peşlerinde gören şüpheliler, sanayi içerisinde aracı durdurup kaçmaya çalıştı.

Polis, otomobilde bulunan Ş.G. adlı kadını kelepçeleyerek gözaltına aldı. Kaçan şüphelilerden A.A. ise saklandığı bir işyerinde yakalandı.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, kaçan şüpheli D.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay yeri polisinin yaptığı incelemede otomobil içerisinde bir miktar uyuşturucu madde olduğu belirlendi.