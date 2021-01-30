Özel Uğur Göz Hastanesinden bir başarı daha!
Özel Uğur Göz Hastanesi başarılı bir operasyona daha imza attı.
KAHRAMANMARAŞ 30.01.2021, 16:50 30.01.2021, 19:41
Kahramanmaraş’ta ve Türkiye’de adından söz ettiren Özel Uğur Göz Hastanesi Smıle Lazer’de hastaları gözlükten kurtarmaya devam ediyor.
En son teknoloji ile hastalarına hizmet veren Özel Uğur Göz Hastanesi yeniliklerine yenilik katmaya devam ediyor.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka Smıle Lazer’de Kahramanmaraş’ta ve bölgede tek olduklarını belirtti.
Hastanın ameliyatının başarılı bir şekilde geçtiğini belirten Özel Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı ise hastanın Smıle Lazer yöntemiyle artık daha iyi gördüğünü dile getirdi.
Ameliyatın çok iyi geçtiğini belirten hasta Yağız Toka şuan gözlerinin daha iyi gördüğünü ve ağrısnın olmadığını söyledi.
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