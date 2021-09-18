Park halindeyken çalınmıştı! Jandarmanın dedektifleri buldu!

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onikişubat ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bir inşaat firmasına ait iş makinasının park edildiği yerden çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Olayla ilgili görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Onikişubat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, iş makinasının bulunmasına yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda 100’e yakın kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, tam 30 kilometre iz sürerken, iş makinesini 10 günlük takibin sonucunda Kahramanmaraş Sanayi Sitesi hurdacılar bölümünde park halinde buldu.

İş makinesi firma yetkililerine teslim edilirken, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.



