Pazarcık Belediyesi Çalışmalarına Devam Ediyor!

Pazarcık İlçesine Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi İş Birliğinde Yapılan Kilit Parke Çalışmaları Son Hızıyla Devam Ediyor.

Kizirli Mahallesindeki Çalışmaları Yerinde İnceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Ekiplerden Bilgiler Aldı.

Başkan Yılmazcan Yaptığı Açıklamada Kizirli Mahallemize Kilit Parke Hayırlı Olsun Dedi.