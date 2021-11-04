Pazarcık ilçesinde sürü yönetimi eğitim programı tamamlandı!

Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen takdim programına, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, İl Müdür Yardımcısı Salih İnan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sadık Yılmaz Güllü, Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Kabasakal ve Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu katıldı.

Program kapsamında kürsü konuşması yapan Başkan Yılmazcan şunları söyledi.

Bu toplantının ilçemize hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.