Pazarcık ilçesinde sürü yönetimi eğitim programı tamamlandı!
Ülkemizde Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere ve yerel halka yönelik Avrupa Birliği (AB) MADAD fonlu, FAO teknik destekli, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar ile işbirliği içinde “Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi” projesi doğrultusunda İlimizde yürütülen Mesleki Eğitim kursları programı kapsamında açılan Sürü Yönetimi eğitimini başarıyla tamamlayan faydalanıcılara sertifikaları takdim edildi.
KAHRAMANMARAŞ 04.11.2021, 16:10 04.11.2021, 16:46
Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen takdim programına, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, İl Müdür Yardımcısı Salih İnan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sadık Yılmaz Güllü, Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Kabasakal ve Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu katıldı.
Program kapsamında kürsü konuşması yapan Başkan Yılmazcan şunları söyledi.
Bu toplantının ilçemize hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.
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