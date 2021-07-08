Pazarcık’taki nilüfer göletinde temizlik hız kazandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesine bağlı Çöçelli ve Evri Mahallelerindeki Bağlama ve Mizmili göleti, nilüfer çiçeklerinin ahenkliği nedeniyle piknikçilerin en çok rağbet gösterdiği alanlardan biri oldu. Yoğun geçen ziyaret sonrası piknikçilerin geride bıraktığı atıklar, doğa harikası göletlerin kirliliğine neden oldu.

İlçesinde bulunan nilüfer çiçeklerini yetiştiren göletlerin temizliği için seferberlik ilan eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, temizlik çalışmalarına bizzat katıldı. Pazarcık Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir Belediyesinden destek ekiple çalışmaları yerinden inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, ilçe ve bölgeye renk katan, Türkiye’nin sayılı göletlerinden biri olan Bağlama ve Mizmili göletlerinin temizliğinden tüm toplumun sorumlu olduğunu söyledi.

Başkan Yılmazcan; “Akşam kapanan sabah tekrar açan Nilüfer çiçeklerinin bulunduğu Çöçeli Mahallemizdeki Bağlama ve Evri Mahallemizdeki Mizmili Göletlerimiz doğal güzelliği ile Türkiye’nin sayılı alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.

İki göletimizde cennetten bahçe olunca dolayısıyla piknikçilerimizin de vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Piknikçilerimizden kalan atıkların kirlettiği Bağlama ve Mizmili göletlerimiz için Pazarcık Belediyesi olarak temizlik seferberliği başlattık. Çalışmamıza destek veren Büyükşehir Belediyesi ekiplerimize de teşekkür ederiz.

Çok sayıda çeşitli atıklar çıkarttık, araç lastiklerinin de çıkmasının hayretliğini yaşadık. Bu bölge cennetten bir bahçe ve doğal güzelliklerimizi korumak belediyelerin değil tüm bireylerin görevidir. Biz temizlik çalışmalarımızı sürdüreceğiz, burada piknik yapan, bu bölgeleri ziyaret eden vatandaşlarımızdan da çevreye daha duyarlı olmalarını istiyoruz.” Dedi.