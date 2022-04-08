Pazarlardaki ürünlerin fiyatları cep yakıyor!
Pazarlardaki ürünlerin fiyatları cep yakıyor. Üretici maliyetini kurtaramamaktan, tüketici ise alım gücü olmadığından şikayetçi.
KAHRAMANMARAŞ 08.04.2022, 14:49 08.04.2022, 15:16
Çiftçinin Gübre, mazot, elektrik gibi girdi fiyatlarının artması tezgâhlara da yansıdı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, çiftçinin desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, “ucuz üretilen ürünler tüketiciyi de mutlu edecektir.” Dedi.
Namaz Vakti 08 Nisan 2022
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