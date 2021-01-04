Petshoplarda balık ve kuş satışları arttı!
Corona virüs salgınının ardından sosyal yaşam azaldı. Eve kapanan vatandaşların ise zor gün dostu, hayvanları oldu.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2021, 18:10 04.01.2021, 18:37
Türkiye'de ilk pozitif vakanın görüldüğü 11 Mart tarihi sonrasında getirilen tedbirler kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamaları ve 'Evde kal' uyarılarına kulak veren vatandaşların bu süreçte evcil hayvan beslemeye başladı.
Bu dönemde evcil hayvan satışları ise 2-3 kat arttı.
Konuya ilişkin Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan petshop işletmecisi Serhat Aksu satışların bu dönemde arttığını belirtti.
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