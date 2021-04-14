Ramazan ayında beslenmeye dikkat!
Sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemli.
KAHRAMANMARAŞ 14.04.2021, 14:56 14.04.2021, 17:33
Diyetisyen Halime Demirciler, vatandaşların ramazan ayında beslenme konusunda dikkat etmesi gereken noktaları Aksu Haber’e anlattı.
Ramazan ayında oruç tutulan süreye ve vatandaşların beslenme alışkanlıklarına işaret eden Demirciler, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurguladı.
Diyetisyen Halime demirciler, orucun genellikle iftar tabağı ile açıldığını, çorba ile devam edildiğini dile getirerek "İftarda ana yemeğe geçmeden önce 10 ya da 15 dakika kadar bir ara verirsek, eğer doyduysak bunu fark etme şansımız olur. Ara ara küçük porsiyonlar halinde tüketmek daha uygun." değerlendirmesini yaptı.
İftar sofrasında tüketilecek yemeklere de değinen Demirciler, şunları söyledi.
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