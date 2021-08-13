Rektör Can, basın mensupları ile bir araya geldi
Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, ‘Akademi Kır Bahçesi’nde gazetecilerle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 13.08.2021, 14:02 13.08.2021, 16:50
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Karacasu yerleşkesindeki uygulama otelinin bahçesinde bulunan ve yapımı tamamlanmak üzere olan “Akademi Kır Bahçesi”nde gazetecilerle buluştu.
Burada üniversite hakkında bilgiler paylaşan Rektör Can gazetecilerle fikir alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.
Program sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Rektör Can tüm gazetecilere teşekkür ederek her zaman fikir ve önerilere açık olduklarını sözlerine ekledi.
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