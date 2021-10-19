Sanatseverler Şiir Gecesine akın etti
Büyükşehir Belediyesi’nin 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlediği Serdar Tuncer’le Şiir Gecesi programı kültür sanat dostlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Muhteşem gecede, Kahramanmaraşlı birçok şairin şiirleri seslendirildi.
KAHRAMANMARAŞ 19.10.2021, 10:45 19.10.2021, 13:56
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri şiir gecesiyle devam etti. Serdar Tuncer’in sunumuyla gerçekleştirilen programda, Abdurrahim Karakoç’tan Necip Fazıl Kısakürek’e kadar onlarca Kahramanmaraşlı şairin şiiri seslendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Ömer Faruk Coşkun ile protokol üyelerinin de yer aldığı programa sanatseverler ise adeta akın etti. Bahaettin Karakoç’un unutulmaz şiiri “Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman” şiirinin de okunduğu program izleyiciden dakikalarca alkış aldı.
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