Sanayi Sitesi’nde yenileme çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapısı tamamlanan ve sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğü Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Güngör, “Sanayi esnafımızdan gelen talepler üzerine, onların mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarımızı gece saatlerinde sürdürüyoruz. Burada öncelikle altyapıyı iyileştirdik. Su, kanalizasyon ve yağmursuyu hattını yeniledik. Burada altyapı, yol, refüj ve kaldırımların yenilenmesiyle caddemiz daha güzel bir çehreye kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Yatırım 100 Milyon TL’yi Bulacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açıklamasının devamında, “Sanayimizin eski bir yerleşkesi var. Şehrimiz büyüdükçe, kapasitesi arttıkça yeni alanlara ihtiyaç duyuluyor. Mevcut sanayinin yukarısında yeni yerleşke alanı çalışmalarımız devam ediyor. Kooperatifimiz ve esnafımızla istişare halinde, bir plan dâhilinde su, kanalizasyon ve yol çalışmalarımız için 50 Milyon TL’nin üstünde bir kaynak ayırdık ve ihalesini gerçekleştirdik. Yeni yerleşkedeki çalışmalar da sonuçlandığında Küçük Sanayi Sitemize 100 Milyon TL’ye yakın bir yatırım yapmış olacağız. Ve esnafımız yeni yerlerine geçmiş olacak. Bu yeni yerleşim alanının hayata geçmesiyle 10 bin civarında bir istihdam öngörülüyor. Burada, gece saatlerinde özveriyle çalışan tüm ekiplerime, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.