“Sarayın Lezzetleri” Programı “Saray Mutfağının Kalbi”nde Çekildi

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’ın daveti üzerine Kahramanmaraş’a gelen Aşçıbaşı/Kültür Araştırmacısı Yunus Emre Akkor, Maraş’ın lezzetlerini dünyaya tanıttı.



Tarih boyunca sayısız medeniyetin ev sahibi, Akdeniz'in Altın Kenti, doğa harikası, lezzet diyarı Kahramanmaraş, Aşçıbaşı/Kültür Araştırmacısı Yunus Emre Akkor’u misafir etti.



İnsanlık tarihi kadar eski, medeniyetlerin beşiği, Milli ruhun ve direnişin simgesi, esarete boyun eğmeyen kahramanlar diyarı, şiirin ve edebiyatın Anadolu'daki Başkenti bu sefer sarayın lezzetlerini gün yüzüne çıkardı.





“Sarayın Lezzetleri’nde Kahramanmaraş Mutfağı”

Kahramanmaraş’ın tanıtımı için sürekli enerji harcayan Serhan Erdoğanyılmaz’ın davetleriyle “Sarayın Lezzetleri” program çekimi için Kahramanmaraş’a gelen Dünyaca Ünlü Şef Yunus Emre Akkor ve TRT ekibi şehri karış karış gezdiler.

Geniş bir coğrafyaya yayılan Osmanlılarda padişahların beslenme kültürü, sofra adabı ve dönemin mutfak ekonomisine dair ilginç bilgilerin yer aldığı “Sarayın Lezzetlerinde” Kahramanmaraş yemekleri yapıldı.

Yemekler, Başkonuş Yaylası başta olmak üzere Kahramanmaraş'ın tarihi evlerinin bahçelerinde yapılması da programa ayrı bir renk kattı.



Şef Akkor, programda havuç dolmasından, salep yapımına, acem pilavından, çilek şerbetine kadar geniş yemek kültüründen bir yelpazeye yer verdi.

TRT ekibi Kahramanmaraş’a özgü lezzetlerin nasıl yapıldığına dair en ince ayrıntısına kadar çekim yaparken, özellikle Başkonuş Yaylası’nda yapılan çekimlerde Kahramanmaraş yemeklerinin başaktörü Süreyya Erdoğanyılmaz kendine has dokunuşlarıyla Şef Yunus Emre Akkor’la yemek yaptı.



Şef Yunus Emre Akkor, Başkonuş Yaylası’nın eşsiz doğa güzelliklerinin arasında Süreyya Erdoğanyılmaz ’la havuç dolması ve acem pilavı yaptı.



Süreyya Erdoğanyılmaz, Aşçıbaşı/Kültür Araştırmacısı Yunus Emre Akkor’u Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.





Erdoğanyılmaz, sözlerine şöyle devam etti:



“Yunus Emre Akkor’u Başkonuş Yaylası’nda ağırladık. Kahramanmaraş için, bizler için bu bir onurdu. Osmanlı mutfağını tanıtan bir şefimiz. Ben de elimden geldiğince, Kahramanmaraş için Maraş yemeklerini yaptım, özellikle havuç dolması ve acem pilavını seçtim, seçtiğim yemekler yöresel yemeklerdir. Kahramanmaraş’ın havucuyla olan bir yemeğimizdir. Program çekimleri çok güzel geçti, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”



Ekip dış çekimler için Trabzon Caddesi ve Kapalı Çarşı’yı tercih etti. Ayrıca Şef Yunus Emre Akkor, Alfi Çörek ve Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli’yi de ziyaret ederek çöreğin yapılışı hakkında bilgi aldı.



Daha Sonra çekimler Dulkadiroğlu Belediyesinin Mutfak Müzesi’nde devam etti.



Buradan ayrılan TRT ekibi Yedi Güzel Adam Müzesi’nde de çekimlerine devam Etti. Şef Akkor, Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli’yi de ziyaret etti. Büyükdereli, Dünyaca Ünlü Şef Yunus Emre Akkor’u, Maraş’ın yöresel yemekleriyle ağırladı.







TRT ekibi çekimlerine Kocabaş Konağı’nda devam etti.



Şef Yunus Emre Akkor, Sami Kervancıoğlu’yla birlikte eski usul salep ve dondurma yaptı. Akkor, Daha sonra dondurmayı ilk tadanlardan biri oldu.



Alpedo Ve Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Şef Yunus Emre Akkor’la birlikte karla, buzla dondurma yaparak tarihe imza attıklarını belirtti.



Kervancıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



“Kocabaş Konağı’nda Şef Yunus Emre Akkor’la tarihe imzamızı attık. Görüyorsunuz ki karla, buzla dondurmamızı yaptık. Yani bugün yüzyıllara gittik. TRT 2’de yayınlanan “Sarayın Lezzetlerinde” programı ile de Kahramanmaraş’ımızı güzel bir şekilde tanıtma fırsatına sahip olduk. Ve bundan sonra da Kahramanmaraş'taki bütün Kervanlar’da böyle karla, buzla dondurmamızı inşallah yapmaya devam edeceğiz.”



TRT çekim ekibi daha sonra Seyir Terası’na giderek burada birbirinden lezzetli yemeklerin çekimlerini yaptı.





Aşçıbaşı/Kültür Araştırmacısı Yunus Emre Akkor, yaptığı tüm yemekleri “Dulkadiroğlu Konağı’nda” misafirlerine ikram ederek yemekler üzerinden sohbet etti.



Şef Yunus Emre Akkor, son ziyaretini Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan’a yaptı. Şef Akkor, burada cips tarhanalarını da tattı.







Aşçıbaşı/Kültür Araştırmacısı Yunus Emre Akkor, 2 günlük yemek serüveninin ardından Aksu Haber’e özel röportaj vererek Kahramanmaraş’ta geçirdiği zaman dilimini bakın nasıl anlattı.



Akkor:“Bu iki günde gerçekten Kahramanmaraş'ta daha fazla kalmadığıma her an pişman oldum. Ama en yakın zamanda tekrar geleceğim. Şehrin gastronomisi, yemek kültürü ve turizm ile ilgili bütün herkes elbirliği yapmış topyekûn gerçekten. Bununla ilgili bir Kalkınma Savaşı içindeler. Dolayısıyla herkese Allah yardım etsin diyorum ve biz de elimizden gelen tüm desteği de Kahramanmaraş özelinde buradan dönünce gerekeni yaparak çorbada tuzumuz bulunsun diyeceğim.”





“Kahramanmaraş gerçekten bu bölgede önemli bir kültüre sahip ve bambaşka bir doğal güzelliği olan bir şehir.”



“ Adana'ya kadar gelirdim baraj gölü işte ne bileyim Adana'nın yaylaları falan sonra işte Antep'te gastronomi vardı. Ama Kahramanmaraş'ta şöyle bir şey varmış. Kahramanmaraş gerçekten dünyanın en güzel görsel mekanlarına sahip şehirlerden bir tanesi. Bence beni dinleyen herkes mutlaka Kahramanmaraş’a 2 günlük veya 3 günlük bir seyahat planlamalı Başkonuş’ta kalmalı, yaylaları gezmeli, şehrin havasını solumalı ve tabii ki lezzetlerini yemeklerini de afiyetle yemeli diyorum.”





“Kahramanmaraş’tan göğsüm kabararak gidiyorum”



“Bizim çekim süremiz boyunca herkes gerçekten inanılmaz yardımcı oldu. Burası bizim için 45. veya 46. bölüm olacak. Biz bu kadar misafirperverliği ben kendi memleketimde bile yani Kilis'te bile yaşamadım. Dolayısıyla aslında bunun üzgünlüğü var. Diğer taraftan da Kahramanmaraş'ta arkadaşlarım olduğu için burada yeni dostlar edindiğim için de göğsüm kabararak buradan gidiyorum tekrar herkese teşekkürler.” Haber: Gökhan ÇALI