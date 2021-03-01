Şehrin Kültür Envanterine 13 Yeni Eser

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür sanat hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2019 – 2021 yılları arasında Büyükşehir tarafından 13 yeni eser kültür envanterine kazandırıldı. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinesinde yayımlanan kitaplar arasında; Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, Maraş Araştırmaları, Öykülerde Maraş, Milli Mücadele’nin 100. Yılında Kahramanmaraş, Necip Fazıl Kısakürek, Dostozan: Şiir Seçkisi, Kahramanmaraşlı Şairlerden Çocuk Şiirleri, Arslan Bey’in Hatıratı, Okuma Atlası, İstiklalin Yüz Akı Kahramanmaraş, İkindiyazıları Tıpkıbasımı bulunuyor. Kitapların yanı sıra Yitiksöz ve Evelahir isimli dergiler de süreli yayınlar arasında yerini aldı.

Kitaplarımız Kültürel Mirasımız

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan kitap çalışmalarıyla ilgili, “Yaptığımız çalışmalarla şehrimizin kültürel mirası arasında yer alan eserlerimizin literatür taramalarını gerçekleştiriyor ve yayımlayarak şehir kitaplığımız arasına kazandırıyoruz. Çalışmalarımızla, şehrimizin bu birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasını ve ulusal – uluslararası entelektüel çevrelerle buluşturulmasını hedefliyoruz. Tüm süreçlerinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütüldüğü bu çalışmalar, Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat alanından yaptığımız başvuru için de ayrı bir önem taşıyor” açıklamalarında bulunuldu.

İki Yeni Dergi

Yapılan açıklamanın devamında dergicilik çalışmalarına ilişkin, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün öncülüğünde, Yitiksöz ve Evvelahir isimli iki yeni dergimiz bu sene içinde şehrin kültür mirasına kazandırıldı. Kültür yayıncılığı çerçevesinde yayımlanan dergilerimiz, Kahramanmaraş’ın yerel dokusunun edebiyat ve sanat dünyasında tanınmasına olanak sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.