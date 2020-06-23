Selçuklu Taziye Evi inşaatı tamamlandı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Onikişubat ilçesi Şelçuklu Mahallesi’nde 420 metrekare alan üzerine yapımına başlanan taziye evinin inşaatı tamamlandı.

Ekipler kaba inşaatı biten Selçuklu Taziye Evi’nde iç bölümlerin yapımına başlandı. Bay-Bayan Taziye Salonları, yemek salonları, mutfak, wc, engelli wc, gibi bölümlerden oluşan taziye evi iki katlı olarak inşa edildi.