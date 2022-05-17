SGK İl Müdürü Harun Akbalaban Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu!
Sosyal Güvenlik Reformunu anlatmak, vatandaşlara sosyal güvenlik kavramının önemi ve bu haktan doğan hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek amacıyla her yıl 16-22 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası, bu yıl da ülke genelinde kutlanmaya başlandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2022, 13:22
Sosyal Güvenlik Reformunu anlatmak, vatandaşlara sosyal güvenlik kavramının önemi ve bu haktan doğan hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek amacıyla her yıl 16-22 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası, bu yıl da ülke genelinde kutlanmaya başlandı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, Sosyal Güvenlik Kurumunun Vatandaşlara Sağladığı Hizmetlerden Bahsederek, Kurumun Önemine Dikkat Çekti.
Konuşmasının Devamında Akbalaban, SGK Haftası Kapsamında Yapılacak Olan Faaliyetlere De Değindi.
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
|45
|14. Aston Villa
|36
|44
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Getafe
|37
|39
|15. Elche
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31