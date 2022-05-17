SGK İl Müdürü Harun Akbalaban Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu!

Sosyal Güvenlik Reformunu anlatmak, vatandaşlara sosyal güvenlik kavramının önemi ve bu haktan doğan hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek amacıyla her yıl 16-22 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası, bu yıl da ülke genelinde kutlanmaya başlandı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, Sosyal Güvenlik Kurumunun Vatandaşlara Sağladığı Hizmetlerden Bahsederek, Kurumun Önemine Dikkat Çekti.

Konuşmasının Devamında Akbalaban, SGK Haftası Kapsamında Yapılacak Olan Faaliyetlere De Değindi.