“Şiir Okumak Bir Arayıştır”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında “Bir Şiir Nasıl Okunur?” paneli seyircilerle buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde, Şair ve Yazar Rıdvan Tulum’un moderatörlüğünü yaptığı program, Dergâh Dergisi Yayın Yönetmeni Ali Ayçil ve Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahtiyar Aslan’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Etkinlikler Devam Edecek

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Büyükşehir Belediye’mizin düzenlediği Şiir ve Edebiyat Günleri inşallah bir devamlılık arz edecek. Kahramanmaraş Akademi gibi eğitim faaliyetleriyle hemşehrilerimizi bir yandan eğitimle, Şiir ve Edebiyat Günlerimiz gibi programlarımızla da inşallah kültür ve sanatla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Edebiyatçılardan Teşekkür

Katılımcı Yazar Ali Ayçil gerçekleştirdiği konuşmada, “Şiir ile sürdürülebilir bir diyalogun mümkün olduğunu gösteren bir şehre davet edildik. Birkaç günlüğüne bile olsa İstanbul’un karmaşasından uzaklaşarak bu güzel edebiyat şehrine bizi davet eden Başkan Hayrettin Güngör beyefendiye teşekkürlerimizi ve şifa dileklerimizi iletiyoruz” dedi. Yazar Bahtiyar Aslan ise, Kahramanmaraş’ın edebiyat ikliminde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şiirin sembolik anlamlarına dair bilgi aktaran Aslan, “Şiir okuma teknik bir iş olduğu kadar, derin anlamlar içeren bir arayıştır” ifadelerini kullandı.