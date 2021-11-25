Sınav koleji öğretmenlerini unutmadı
Kahramanmaraş’ın eğitim alanında parlayan yıldızlarından olan sınav koleji öğretmenler gününde öğretmenleri unutmadı.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2021, 12:57 25.11.2021, 17:57
Bu kapsamda geleceğin mimarı olan öğretmenler Down Cafe’de düzenlenen eğlencede bir araya geldi.
Birçok etkinliğin yapıldığı gecede şarkılar ve türküler hep bir ağızdan söylendi.
Program sonunda öğretmenler böyle güzel bir geceyi kendilerine yaşatan yöneticilerine teşekkür ettiler.
Kahramanmaraş Sınav Koleji Kurucusu Ayhan Kılınç ise Sınav Koleji olarak Kahramanmaraş eğitimine her zaman destek olacaklarına dikkat çekti.
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