Sınav koleji öğretmenlerini unutmadı

Bu kapsamda geleceğin mimarı olan öğretmenler Down Cafe’de düzenlenen eğlencede bir araya geldi.

Birçok etkinliğin yapıldığı gecede şarkılar ve türküler hep bir ağızdan söylendi.

Program sonunda öğretmenler böyle güzel bir geceyi kendilerine yaşatan yöneticilerine teşekkür ettiler.

Kahramanmaraş Sınav Koleji Kurucusu Ayhan Kılınç ise Sınav Koleji olarak Kahramanmaraş eğitimine her zaman destek olacaklarına dikkat çekti.