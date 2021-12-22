Sütçü İmam Üniversitesi’ne 2 madalya

Toplamda 7 üniversiteden 13 takımın katıldığı Üniversiteler Arası Voleybol Turnuvası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Turnuvaya hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde katılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, erkeklerde altın madalya ile turnuvayı tamamlarken, kadınlarda ise bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.

Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can, müsabakaların çok keyifli geçtiğini belirtti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Ökkeş Alparslan Gençay ise turnuvanın üniversiteye değer kattığını söyledi.