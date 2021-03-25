Tayfun Özbek güven oyu tazeledi!
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi 4.Olağan İl Kongresini gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 25.03.2021, 12:08 25.03.2021, 12:15
Mevcut Başkan Tayfun Özbek güven tazeleyerek yine başkan seçildi.
Kongreye Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya, çevre illerin dernek başkanları ve yönetimi ile gaziler katıldı.
Burada bir konuşma yapan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.
Başkan Özbek’de ‘birliğimiz beraberliğimiz daim olsun’ dedi.
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