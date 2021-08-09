TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç’ten Aksu Haber’e özel açıklamalar!
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç son günlerde artarak devam eden ve yoğun gayretler sonucu çoğunlukla kontrol altına alınan orman yangınlarıyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 09.08.2021, 16:52 09.08.2021, 17:59
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç buradaki açıklamasında hiç bir şekilde hiç kimsenin AK Partiyi millete hizmet yolundan çeviremeyeceğini söyleyerek bu tür kirli oyunlara ormanlarında alet ediliyor olmasını kınadı.
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