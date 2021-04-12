Tezgahlarda hurma hareketliliği başladı!

İftar sofralarının olmazsa olmazı hurma her kesime uygun olarak satışa sunulurken, fiyatları ise türüne göre değişiyor.

Bu manada En çok tercih edilen 'Medine hurması' olurken, kilosu 15 TL'den başlayıp 70 TL'ye kadar çıkan hurma çeşitleri de rağbet görüyor.

lezzeti ve faydaları sebebiyle hem sahur, hem de iftar sofralarını süsleyen hurma, Ramazan ayında çok satan meyve çeşidi olarak listeye giriyor.