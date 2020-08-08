Türkiye’nin yapay zeka girişimcileri Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraşlı 4 genç girişimci arkadaş, kendi alanlarında yaptıkları projelerle hem Kahramanmaraş’ta hem de Türkiye’de ilgi görmeye başladı.

KAHRAMANMARAŞ 08.08.2020, 14:25
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Türkiye’nin yapay zeka girişimcileri Kahramanmaraş’ta

Birbirinden farklı yazılımlarla ortaya koydukları işlerde, başarı elden eden Kahramanmaraşlı 4 genç girişimci Türkiye’nin yapay zekâ çalışmalarında isimlerini duyurmayı hedeflediklerini belirttiler.

Şirket sahibi Mustafa çuhadar Aksu Haber’e verdiği özel röportajında Türkiye’nin yapay zekâda önden gelen bir firması olmak için çalışmalarına tüm hızla devam ettiklerini söyledi.



Çuhadar, sözlerinde şöyle devam etti;

“Biz 4 mühendis arkadaş olarak bir yazılımcı bir adli bilişim mühendisi ve 2 tanede mekatronik mühendisi olarak bir araya geldik. Kahramanmaraş’ta bu alanda bir açıklık gördük ve biz yazılımlı ağırlık çalışıyoruz. Web sitesi kurma, otomasyon sistemi, ürün-üretim takibi, personel takibi gibi programlar üzerinde çalışıyoruz. Ve çalışmış olduğunuz sektörle ilgili pazar araştırması ve iş danışmanlığı gibi hizmetlerde sağlıyoruz.



Genç girişimcilere fazla destek sağlanmıyor. Çünkü girişimcinin de hatası var yatırımcının da çekingenliği oluyor. Yani sağlam sunum olmuş, sağlam bir sunum hazırlanmış projesi tamamıyla oluşturulmuş. Ve projeler sunulmadığı için girişimcilerde ilerleyemiyor.  Bunun dışında biz gökdelen temizliği ile ilgili bir projeyle uğraşıyoruz. Ve onun dışında yapay zekayla uğraştığımız bir proje var.
ancak bunların maliyeti çok fazla biz onun için sermaye toplama amaçlı böyle bir işe girişikti şuanda. 



Bu işlerde kesinlikle tek başınıza bir şeyler yapamazsınız. Ekip arkadaşı çerçevesindeki çalışmalar da daha verimli olacağınızı düşünüyorum. Hedefimiz, ileride yani ülkemiz adına düşünürsek Türkiye’nin yapay zekada önden gelen bir firması olmak istiyoruz.  Ve şuanda da mobil uygulamalara yönelik alt yapı çalışmamız var zaten. Şuan da ekip arkadaşlarım halen bu çalışmalar üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu işler çok zaman alan işlerdir.  Yeni girişimci arkadaşların çok sabır etmeleri gerekiyor.”

Haber: Gökhan ÇALI

#Kahramanmaraş #yapay zekâ #Aksu Haber #aksu tv haber
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