Türkoğlu'nda gerçekleştirilecek arkeolojik kazı tarihi gün yüzüne çıkartacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü ile Türkoğlu Belediye Başkanlığı arasında Arkeolojik kazı çalışmaları için protokol imzalandı.
Türkoğlu Belediyesinin katkılarıyla bu yaz ilkini gerçekleştireceği Gavur Gölündeki tarihi Maraş antik filin kazı çalışmalarıyla ilgili Türkoğlu Belediyesi ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.
İmzalanan bu Protokolle açıklama yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Kültür Turizm Bakanlığı, MTA (Maden, Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü) ve Türkoğlu Belediyemiz ile birlikte Türkiye ‘de ilk defa büyük bir Fil Arkeo Antik parkı oluşturularak İlçemizi ve Şehrimizi kültür turizminde daha güzel yerlere taşıyacağız.
Şehrimiz , bugüne kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olarak son yıllarda şehircilik anlamında geliştiği gibi iki büyük kazısıyla da (Domuz tepe höyüğü ve Gavur Gölü) inşallah önümüzdeki süreçte turizm sektörüne önemli bir katkıda bulunacak. Fil Arkeo Antik Parkı, Gavur Gölü'nün 1969 yılının daha önceki doğal halini yansıtacak, kazı çalışmaları sonrasında gün yüzüne çıkartılacak fil fosillerini bu Arkeo parkımızda sergileyeceğiz" dedi.
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