Ülkü Ocakları'ndan önemli proje: Girişimcilik atölyesi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Girişimcilik Projesinin açılış gününde pandemi kuralları sebebiyle katılımcılarla Zoom üzerinden bir araya geldi. Yıldırım Zoom toplantısının ardından twitter hesabından paylaşımda bulunarak projenin başladığını duyurdu. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım; Ülkü Ocakları tarafından başlatılan Girişimcilik Atölyesi projesinin açılış konuşmasında girişimciliğin, Türk gençliği için büyük önem taşıdığını belirttik. Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ortaya koyduğu “Lider Ülke Türkiye” vizyonu ile 21.yüzyıl, Türk asrı olacaktır. İfadelerinde bulundu.

Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan Girişimcilik Atölyesi Projesi yoğun bir ilgiyle karşılanmış ve yarışma başvuruları 2 Mart tarihinde başlamıştı. Sınırlı sayıda katılımcıyı kabul edebilecek olan program başvuruları 7 Mart tarhinde sonlanmıştı. Bugün açılışının gerçekleştiği ve pandemi kuralları sebebiyle zoom üzerinden gerçekleştirilen Girişimcilik Atölyesi'nin açılışının duyurusunu Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım yaptı. Oldukça efektif, kişisel gelişim ve vizyon katabilecek yarışmada ekipler, projelerini, eğitim, çevre, enerji, su tasarrufu, yapay zeka ve tarım alanlarında oluşturup 9 Nisan'a kadar teslim edebilecekler.