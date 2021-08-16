Umut elleri derneği sıcak yuvalar için ailelerin yanında!
Kahramanmaraş'ta gönüllülerden oluşan Umut Elleri Derneği, "Yeni yuvam" projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.08.2021, 12:22 16.08.2021, 19:10
Dernek gönüllüleri, Proje kapsamında, var olan evin tadilat işlemlerini gerçekleştirirken bu kez belirlenen ihtiyaç sahibi aileye ev yapmak için kolları sıvadı.
Onikişubat ilçesi Dadağlı mahallesinde, 4 çocuklu bir anne ile karşılaşan gönüllüler, babalarının evlerinde kaldığını öğrenince ellerini taşın altına koyarak, bir ay önce aile için ev yapımına başladı.
Gelen bağışlar neticesinde çok güzel işlere imza atıklarını belirten Umut Elleri Derneği başkanı Büşra Çiftaslan, “ailemize kış gelmeden evi teslim etmek istiyoruz” dedi.
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