Üniversite tanıtım günleri başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle kentteki eğitim olanaklarını öğrenci adaylarına tanıtıyor. KSÜ’de bulunan fakülte ve yüksekokulların tanıtılacağı programlar Büyükşehir Belediyesi instagram hesabından canlı yayınlanacak. 11 Ağustos Çarşamba (bugün) başlayan tanıtım günleri, 17 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek. Fakülte ve yüksekokullarda bulunan lisans ile önlisans programlarının tanıtılacağı yayınlarda, kampüs ve yurt imkânlarından ulaşıma kadar pek çok başlık konuşuluyo