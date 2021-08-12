Üniversite tanıtım günleri başladı

Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile çevrimiçi tanıtım günlerine başladı. 17 Ağustos Salı gününe kadar Büyükşehir instagram hesabından canlı yayınlanacak programlarla şehirdeki fakülteler öğrenci adaylarına tanıtılacak.

KAHRAMANMARAŞ 12.08.2021, 08:00
Üniversite tanıtım günleri başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle kentteki eğitim olanaklarını öğrenci adaylarına tanıtıyor. KSÜ’de bulunan fakülte ve yüksekokulların tanıtılacağı programlar Büyükşehir Belediyesi instagram hesabından canlı yayınlanacak. 11 Ağustos Çarşamba (bugün) başlayan tanıtım günleri, 17 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek. Fakülte ve yüksekokullarda bulunan lisans ile önlisans programlarının tanıtılacağı yayınlarda, kampüs ve yurt imkânlarından ulaşıma kadar pek çok başlık konuşuluyo

#Büyükşehir Belediyesi #Sütçü İmam Üniversitesi
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