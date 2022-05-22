Usta Yazarlarla İmza Günü ve Söyleşi Etkinliği

Yedi Güzel Edebiyat Müzesi’nde gerçekleşen etkinliğin ikinci gününde de usta yazarlar Sevda Urfa, Çiğdem Oruç ve Mustafa Tatcı okurlarıyla bir araya geldi.

Yazarlar, kaleme aldıkları eserleri bu kez Kahramanmaraşlılar için imzaladı.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan yazarlar, okurlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.