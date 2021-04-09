Vali Coşkun, Emniyet Personellerini Makamında Kabul Etti

Valilik Makamında gerçekleştirilen kabulde, Emniyet Müdürü Cebeloğlu, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle ilgili Vali Coşkun’a bilgi verdi. Cebeloğlu, Türk Polis Teşkilatımızın 176'ncı kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Coşkun, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176’ncı yıl dönümünü kutladı.



Coşkun, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin temini için görevlerini ifa ederken bu uğurda canlarını vermiş emniyet teşkilatı mensuplarını bir kez daha rahmetle andığını kaydederek, görevi başında olan emniyet personellerine de başarılar diledi.

Muhabir: Gökhan Çalı