Vali Coşkun, Emniyet Personellerini Makamında Kabul Etti
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Polis Haftası ve 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ’nu ve beraberindeki emniyet mensuplarını kabul etti.
KAHRAMANMARAŞ 09.04.2021, 12:24
Valilik Makamında gerçekleştirilen kabulde, Emniyet Müdürü Cebeloğlu, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle ilgili Vali Coşkun’a bilgi verdi. Cebeloğlu, Türk Polis Teşkilatımızın 176'ncı kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Coşkun, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176’ncı yıl dönümünü kutladı.
Coşkun, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin temini için görevlerini ifa ederken bu uğurda canlarını vermiş emniyet teşkilatı mensuplarını bir kez daha rahmetle andığını kaydederek, görevi başında olan emniyet personellerine de başarılar diledi.
Muhabir: Gökhan Çalı
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