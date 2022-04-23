Vali Coşkun, Kahraman Polislerimizle iftarda bir araya geldi.
Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Müdür Yardımcıları ile birlikte Şehit Celil Dağ Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan Emniyet Mensuplarıyla iftar yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 15:05
İftarını polis merkezindeki emniyet personeli ile birlikte yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Coşkun, “Ramazan ayının güzelliklerinden biri de iftar sofralarını paylaşmaktır. Ramazan’ın manevi ikliminden kaynaklanan bereketi ve huzuru hep birlikte paylaşmak üzere biraradayız. Rabbim hepimizin tuttuğu oruçları kabul etsin ve bizleri nice güzel bayramlara kavuştursun,” dedi.
İftarın ardından polis memurlarıyla bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, ilimizin huzuru ve güvenliği adına gece gündüz demeden fedakarca görev yapan emniyet personeline çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.
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