Vali Coşkun Özel Harekât Polislerimizi ziyaret etti
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile birlikte Özel Harekât Şube Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 20.05.2021, 16:54
Özel Harekât Şube Müdürü Vahdet Korkmaz ve Özel Harekât personeli polis memurlarıyla bir araya gelerek faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Coşkun, Ülkemizde ve Kahramanmaraş İlinde huzurun temini için görev yapan tüm kahraman polislerimize teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.
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