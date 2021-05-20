Vali Coşkun Özel Harekât Polislerimizi ziyaret etti

Özel Harekât Şube Müdürü Vahdet Korkmaz ve Özel Harekât personeli polis memurlarıyla bir araya gelerek faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Coşkun, Ülkemizde ve Kahramanmaraş İlinde huzurun temini için görev yapan tüm kahraman polislerimize teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.