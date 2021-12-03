Vali Coşkun: Sevgi ve saygı varsa engel yoktur

Vali Coşkun, mesajında şunları dile getirdi: “Toplumların huzuru ve mutluluğu, tüm bireylerin doğuştan sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkânlardan yararlanabilmeleri ve geleceğe güvenle bakabilmeleriyle mümkündür.

Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir.

Bu anlamda, engelli vatandaşlarımızın asıl beklentileri, toplumsal duyarlılıktır. Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ilk adım olacaktır.

Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları ve katma değer üretmeleri için önemli düzenlemeler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde devletimiz tarafından hayata geçirilmiştir.

Bu açıdan bizlerde, engelli kardeşlerimizin ekonomik, sosyal, spor ve diğer birçok alanda sahip oldukları potansiyellerini ortaya çıkarmak ve onları toplumla bütünleştirmek için elimizden gelen gayreti göstermeli, onların her alanda hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirleri almaya devam etmeliyiz.

Kahramanmaraşlı Milli Yüzücülerimiz Beytullah Eroğlu ve Sevilay Öztürk’ün de çeşitli şampiyonalarda elde ettikleri başarılar engelli kardeşlerimize imkânlar sunulduğunda nelerin başarıldığının en güzel örneğidir.

Sevgi ve saygı varsa engel yoktur düşüncesiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli vatandaşlarımızla ilgili duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, tüm engelli kardeşlerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.