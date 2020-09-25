Vali Coşkun’dan MÜSİAD’a İade-i Ziyaret

Ziyarette MÜSİAD Kahramanmaraş Şube yönetimi hazır bulunurken, Vali Coşkun MÜSİAD çalışmaları hakkında Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu’ndan bilgi aldı.





Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun pandemi sürecinde iş insanlarına ve çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.





Daha sonra Başkan Kervancıoğlu Vali Coşkun'a oymalı sandık hediye etti.







