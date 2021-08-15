Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız
Mahalle ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sakarya, İsadivanlı ve Şeyhadil mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Okay, vatandaşların istek ve taleplerine kulak verdiklerini hatırlattı.
Mahallelere yönelik yatırımların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Okay, vatandaşların istek ve taleplerine kulak verdiklerini hatırlattı. Ortaya koydukları projelerde önceliğin vatandaşların talebi olduğunu aktaran Başkan Okay, şunları söyledi: “Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmek amacıyla mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerde yaptığımız çalışmaları anlatıyor, yeni çalışmalar için vatandaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Onların düşünceleri ve fikirleri bizler için son derece önemlidir. Şuanda ekiplerimiz birçok noktada yoğun bir çalışma yürütmektedir. İnşallah kış sezonuna kadar birçok çalışmayı da tamamlamış olacağız. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır. Onların huzuru, güveni ve mutluluğu bizler için çok önemlidir. Son olarak Sakarya, İsadivanlı ve Şeyhadil mahallelerimizde ziyaretlerde bulunduk. Buralara yaptığımız hizmetleri inceledik. Yeni yapılacak projeler için de vatandaşlarımızla istişarelerde bulunduk.”
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