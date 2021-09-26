Yaralı olarak sahiplenilen yavru güvercin ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı

Kahramanmaraş'ta yavru güvercin ile köpeğinin dostluğu yürekleri ısıttı.

Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi'nde oto lastik tamiratı işi yapan Arif Kısacık, kendisine 10 gün önce yaralı olarak getirilen yavru güvercini besliyor. Aynı zamanda iş yerinin çatısında onlarca güvercini de besleyen Kısacık, köpeğini de güvercinlerle beraber yaşamasına alıştırdı.

Tedavisi yaptırdığı yavru güvercini ağzıyla besleyip köpeği ile oynatan Arif Kısacık, hayvanların bu derece uyum içinde yaşamasının nedenini ise sevgiden kaynaklandığını söyledi.

Hayvanların dilsiz canlılar olduğunu ve onları çok sevdiğini söyleyen Kısacık, "Bu güvercini bir arkadaş yaralı olarak buldu ve bana getirdi. Bana geldiğinde çok bitkindi ağzımla besleyip bu hale getirdim.

Artık ben bunun babasıyım. Köpek her hangi bir şekilde güvercinlerimize zarar vermiyor ve onlarla bu şekilde tanıştırıp alıştırıyorum. Ben hayvanları çok seviyorum. Allah'ın yarattığı bütün canlıları sevmek zorundayız ve hayvanlara karşı biraz daha sevecen davranırsak güzel olur" dedi.