Yarışmalarda Sonuçlar Açıklandı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen I. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda kazananlar belli oldu. 4022 başvurunun yapıldığı yarışmalara gönderilen eserler jüri tarafından 3 farklı kategoride değerlendirildi. Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında şiir, öykü, deneme ve portre yarışmaları da gerçekleştirmiştik. Bu kapsamda ülke genelinde çok ciddi bir katılım sağlandı. Tüm yarışmacılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ödül törenimiz, Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günlerimizin açılış programında, 16 Kasım Pazartesi 20.00’da gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz etkinlikte Dilek Türkan konseri de olacak” ifadeleri kullanıldı.

Derece Alan İsimler

1.Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri “Ortaokullar Arası Portre Yarışması”, “Liseler Arası Şiir – Öykü – Deneme Yarışması” ve “Yetişkinler Arası Şiir – Öykü – Deneme Yarışması” kazananları ise şöyle;

BİRİNCİ ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ YARIŞMASI SONUÇLARI

1.ORTAOKULLAR ARASI PORTRE (RESİM) YAPMA YARIŞMASI

İSİM SOYİSİM DERECESİ İKAMET

ELVAN TUĞÇE GÖL BİRİNCİ KAHRAMANMARAŞ

SEÇİL KOCABAŞ İKİNCİ KASTAMONU

NEVZAT UĞUR ÜÇÜNCÜ AKSARAY

GÜLHANIM RAMAZANOĞULLARI MANSİYON KAHRAMANMARAŞ

2.LİSELER ARASI ŞİİR YAZMA YARIŞMASI

İSİM SOYİSİM RUMUZ ESER ADI DERECE İKAMET

ALİ YÜRÜK KÜÇÜK PRENS HAYAL ET BİRİNCİ VAN

MENEKŞE SUEDA

ULUŞEN GİRİFT NE İÇİN AYDINLIK İKİNCİ ANKARA

MUSTAFA SALİM

TEKE ŞİRPENÇE ÜÇ MAYMUN ÜÇÜNCÜ KAHRAMANMARAŞ

FİRDEVS GENÇ ŞİİRSEL KALEMLER İNSANLIĞA UMUT MANSİYON KAHRAMANMARAŞ

3.LİSELER ARASI DENEME YAZMA YARIŞMASI

İSİM SOYİSİM RUMUZ ESER ADI DERECESİ İKAMET

BEYZANUR DEMİR HANIMELİ ANILARI MEKANSALLAŞTIRMAK BİRİNCİ SAKARYA

İREM ÖZDEMİR BUTİMAR KENDİLİK DENEMESİ İKİNCİ KÜTAHYA

EYLÜL KAYRAKLIK SU VAROLAN DİRENMEKTİR ÜÇÜNCÜ ANKARA

RENGİN NİSA ŞEN RENNİE YALAN SAATİ MANSİYON ADANA

4.LİSELER ARASI ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI

İSİM SOYİSİM RUMUZ ESER ADI DERECESİ İKAMET

HATİCE TOPAK MOR KRİZANTEM EKSİK HİKAYELER BİRİNCİ ADANA

ASUDE ÇIRAKLI BEYZA NUR ŞİMŞEK İNİYORUM KULELERİNDEN İKİNCİ ADANA

MERYEM SAYGILI DİLHUN MEYRA ÜÇÜNCÜ ANKARA

MAHİYE ELİFAYDIN AY VE GÜNEŞ LİLİYAR MANSİYON KASTAMONU

5.YETİŞKİNLER ARASI ŞİİR YAZMA YARIŞMASI

İSİM SOYİSİM RUMUZ ESER ADI DERECE İKAMET

MELİKE ÇİLİNGİR ŞİRAZE34 HÜZN'Ü YUSUF SİTEMLER BİRİNCİ İSTANBUL

SELDA OKAN

UNUTMAZ PAMİR ÖYLE BİR DAVUT GEREK İKİNCİ İZMİR

ARİF ODABAŞ ERGUVAN TÜRKİYE AZERBAYCAN ÜÇÜNCÜ İSTANBUL

MÜNÜB DUMAN TAŞLICALI KASTEDER MANSİYON İSTANBUL

6.YETİŞKİNLER ARASI DENEME YAZMA YARIŞMASI

İSİM SOYİSİM RUMUZ ESER ADI DERECESİ İKAMET

YAŞAR BAYAR NEVNİYAZ İMTİYAZLI ZAMANLARIN TİTREŞİMİ BİRİNCİ ERZURUM

MEHMET AKİF

DUMAN YORGUN ADAM SÖZÜM SÖZ İKİNCİ KONYA

SERRA GÖK YELKOVAN BİR YELKOVAN ÖNCE BİR YELKOVAN SONRA ÜÇÜNCÜ ANKARA

VOLKAN ERBAŞ AYDINLIK SUYA SABUNA DOKUNMAYAN EDEBİYAT MANSİYON TRABZON

7.YETİKİNLER ARASI ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI

İSİM SOYİSİM RUMUZ ESER ADI DERECESİ İKAMET

HATİCE CANLI VALENKA SÜMBÜL KOKUSUNDA MÜNDEMİÇ BİRİNCİ KAHRAMANMARAŞ

MEHMET ATEŞ SEMENDER HAMİNNE İKİNCİ HATAY

MÜRÜVVET

ÖZPEHLİVAN ÖYKÜYÜ BEKLERKEN UCUZ ROMAN ÜÇÜNCÜ KONYA

ELİF UZUNOĞULLAR GARDENYA BEYAZ KALIŞLARA MANSİYON TEKİRDAĞ