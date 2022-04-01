Yaşar Pastanesi ramazan hazırlıklarını tamamladı

Yaşar pastanesinde usta ellerden çıkan ve sofralarla buluşmak üzere vatandaşlara sunulan enfes tatlılar daha şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı.

Birbirinden özel tatlıların sofralarla buluşmak üzere tezgâhlardaki yerini aldığını söyleyen MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur hazırlıkları tamamladıklarını söyleyerek tüm islam âleminin ramazan ayını kutladı.