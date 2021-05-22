Yeşilgöz ziyaretçilerine hazırlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mesire alanlarında yürüttüğü çalışmalarla doğal güzellikleri turizme kazandırıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Tekir Mahallesi Yeşilgöz Mesire Alanında başlatılan çevre düzenleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Alanda yapımı süren yeni çevre duvarı, ahşap köprü, kent mobilyaları, yürüyüş yolları ve ahşap iskeleler ile doğal görüntü muhafaza edilerek modern bir görüntü kazandırılıyor. Yapılan düzenlemeyle atıl vaziyette kalan ve yıpranan doğal güzelliğin korunması hedefleniyor. Sayılı obruklar arasında yer alan Yeşilgöz’deki çalışmalarda ayrıca büfe ve mangal alanlarına da düzenleme geliyor. Otopark kapasitesinin de artırılacağı mesire alanında ziyaretçi sayısının yükselmesi bekleniyor.

Turizm Katma Değeri Ulaşımla Artacak

Mesire alanına ulaşım için kullanılan toplamda 2 bin 500 metrelik arterde de çalışmalar sürüyor. Darlığı sebebiyle geçiş sorunları oluşturan hat çalışmalarla 7 metreye genişletiliyor. Genişletme kazıları sonrası deforme olan arter zemininde de sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirilecek. Bölgede yapımı süren alt ve üstyapı çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanarak ziyaretçilerini ağırlaması bekleniyor.