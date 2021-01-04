Yılbaşı ilk defa evlerde geçti
Türkiye’de koronavirüse bağlı olarak ölüm ve vaka sayılarında artış yaşanırken, ülke genelinde yeni önlemlerde uygulanmaya başlanmıştı.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2021, 16:36 04.01.2021, 18:34
Vatandaşlar her yılbaşını, coşku ve kutlamalar yaparak geçirirken, bu yıl koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşı gecesinden itibaren üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
İlk defa evlerinde yılbaşı geçiren vatandaşlar üç günlük kısıtlamayı nasıl değerlendirdi.
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