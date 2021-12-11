Yıldız Teknik’ten, nadir ilk ve ortaokula eğitim desteği!

Nadır İlk ve Ortaokulundaki törende konuşan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Bu güzelliklere şahit olmak bizleri mutlu ediyor. Bu etkinlilerde emekleri bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” Açıklamasında bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Karahan’da, “İnşallah okullarımıza bilgisayar sınıfı kurma yardımlarımızı devam ettireceğiz.” Dedi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de yardımlar için Güngören Kızılayı Şube Başkanlığına ve Yıldız Teknik Üniversitesine teşekkür etti.

Programa, Güngören Kızılayı Şube başkanı Erhan’tan, Kahramanmaraş İl Kızılay Şube Müdürü Mustafa Bal, Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, Afşin Genç Kızılay gönülleri katıldı.