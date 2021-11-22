Youtuber Erhan Ersavaş, farklı tarzlarda kanalına çektiği içerikleri anlattı
Yotube kanalının kurdele keserek açmıştı. Youtuber Erhan Ersavaş, farklı tarzlarda kanalına çektiği içerikleri Aksu Haber'e anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 22.11.2021, 16:51 22.11.2021, 19:17
Kahramanmaraş’ta çeşitli programlarda ve TV’lerde sunuculuk yapan Erhan Ersavaş, Daha önce dünyada böyle bir açılışın olmadığını ve ilk defa kendisinin yaptığını söyleyerek, farklı içerikleri izleyiciyle buluşturmaya devam edeceğini söyledi.
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