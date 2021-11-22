Youtuber Erhan Ersavaş, farklı tarzlarda kanalına çektiği içerikleri anlattı

Kahramanmaraş’ta çeşitli programlarda ve TV’lerde sunuculuk yapan Erhan Ersavaş, Daha önce dünyada böyle bir açılışın olmadığını ve ilk defa kendisinin yaptığını söyleyerek, farklı içerikleri izleyiciyle buluşturmaya devam edeceğini söyledi.