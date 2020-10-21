Ziraat Katılım Bankası Kahramanmaraş Şube Müdürü Özer'den Türkiye Emekliler Derneği’ni ziyaret!



Ziyarette konuşan TÜED Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Nalbantbaşı, “14 yıl sonra ilk kez bir kamu bankası ziyaretimize geldi. Teşekkür ediyorum” dedi.

Bir milyona yakın üyesiyle Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olan Türkiye Emekliler Derneği’nin Kahramanmaraş Şubesine 50’nci kuruluş yıl dönümünde özel bir ziyaret gerçekleştirildi.



Bu kapsamda Ziraat Katılım Bankası Müdürü Ramazan Özer, TÜED Şube Başkanı Mehmet Nalbantbaşı’nı ziyaret etti. Oldukça hoş sohbetler eşliğinde yapılan ziyarette Özer, emeklilere sağlanacak kolaylıklar hakkında Nalbantbaşı’na bilgi verdi. Nalbantbaşı ise nazik ziyaretinden ötürü Özer’e teşekkür etti.

“EMEKLİLER ADINA ÇOK MEMNUN OLDUK”

Ziyaret sonrasında konuşan TÜED Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Nalbantbaşı, “İlk kez bir kamu bankası müdürü derneğimizi ziyaret ederek bizi sevindirdi. 14 yılda bir ilk gerçekleşti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Emekliler adına çok memnun olduk. Dilerim diğer kamu bankaları da emeklilerin sorunlarıyla ilgilenirler. Ziyarette müdürümüz bizleri konut kredileri hakkında bilgilendirdi. Eşya, mobilya kredileri için yardımcı olacaklarını söylediler. Bizde bu konuda emeklilerimizi bilgilendireceğiz. Bilmediğimiz konular hakkında müdürümüzün sayesinde bilgi sahibi olduk” ifadelerini kullandı.