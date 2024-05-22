Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Osmaniye, Afşin ve Tarsus'ta 15 Nisan-30 Mayıs 2025'de düzenlenecek 2. Akdeniz Bienali'nin hazırlıkları başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Afşin Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Antakya Belediyesi ve birçok sivil toplum örgütünün desteği ve işbirliğinde düzenlenecek kültür sanat etkinliklerinde Akdeniz havzasındaki ülkelerden sanatçılar da eserleriyle yer alacak.

Bienalin küratörlüğünü üstlenen Uluslararası Çağdaş Sanatlar Küratörleri Birliği üyesi İtalyan yazar Vittorio Urbani, Kahramanmaraş'taki tarihi mekanlar ile UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Afşin'deki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde incelemelerde bulundu.

Urbani, AA muhabirine, gelecek yıl düzenlenecek bienalin programlanması için saha gezisine çıktıklarını belirtti.

Sanatın gençlere bilgi ve ilham kaynağı olması gerektiğinin altını çizen Urbani, şöyle konuştu:

"Şu an içinde bulunduğumuz Eshab-ı Kehf Külliyesi ve Yediuyurlar Mağarası güçlü ve ilgi çekici mimarisiyle gerçekten ilham verici bir mekan. Aynı zamanda tarihi, dini, ekonomiyi ve efsaneleri bir arada tutuyor olması Afşin ve bölgesi için muhtemel sanat alanı olabilecek iyi bir örnek teşkil ediyor. Eğitim tüm toplumlar için her zaman gereklidir. Sanat, zengin insanların evlerinin dekorasyonu için değil eğitim alanına ait bir konudur. Teorik olarak iyileşmeler sanatla olabilir. Sanat, ekonomiye belki biraz turizme ve daha önemlisi gençlere bilgi ve ilham olması şeklindedir ki bu çok önemli bir konudur."

Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Aydan Dirik de 2023 yılında Çukurova bölgesinde düzenlenen ilk bienalin kültür ve sanat etkinlikleri açısından başarılı olduğunu ifade etti.

Dirik, gelecek yıl ikincisi düzenlenecek bienalin hazırlıklarına başladıklarını ve Akdeniz ülkelerinin katılımıyla etkinliklerin uluslararası düzeyde olacağını anlattı.

Eshab-ı Kehf Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Bekir Sıtkı Can ise kültür sanat etkinliklerinin tarihi mekanın tanıtılmasına katkıda bulunacağını söyledi.